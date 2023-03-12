محافظ السويس يوافق على إقامة دورى للمدارس بين الإدارات التعليمية

السويس - صبرى غانم

وافق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على طلب تلاميذ مدرسة مصطفى مشرفة، بإقامة دورى للمدارس، ودورة رمضانية، كما وجه بضرورة تخصيص وقت فى طابور الصباح، للتوعية بمخاطر التدخين وآثاره.

كما وجه المحافظ، خلال كلمته على هامش تصفيات " أولمبياد مدارس مصر "، بضرورة قيام الأزهر والكنيسة والأوقاف، بالتوعية عن حرمانية التدخين من المنظور الدينى كما وافق اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على تنفيذ مشروع لمحو الأمية مقدم من طلاب المدارس.

واضاف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أن المحافظة تعتبررقم 2 على مستوى الجمهورية فى اقل نسبة أمية وهناك حى فى السويس خالى من الأمية وسينضم إليه حى عتاقة ليصبح ثانى حى فى السويس خالى من الأمية لان عدم وجود أمية يساهم فى ارتفاع الدخل والحفاظ على الصحة وتماسك الأسرة وعدم وجود الامية يؤدى إلى خلق مجتمع صحى.

وحضر المحافظ لقصر ثقافة السويس يرافقه أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومحافظة السويس.

و مازال المحافظ يستمع إلى نقاش حر بين الطلاب المشاركين فى المسابقة مع نائب وزير التربية والتعليم بعنوان "اسأل المحافظ"، حيث يتمكنون من خلالها من محاورتهما بشكل مباشر عن ما يشغل بالهم بخصوص المسابقة والعملية التعليمية.

المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم فى المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال. وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.

وتضم المسابقات أيضا ألعاب "التلى ماتش"، وهى لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

شهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضور قوى من الشخصيات العامة من بينهم الاعلامى هانى حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثى، والكاتب والإعلامى عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان والدكتور محمد العقبى والاعلامى احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.

وتهدف المبادرة التى تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التى يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة فى توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة فى كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دورى المدارس» تأتى ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابى واكتشاف المواهب فى المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين فى ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.