اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"كهرباء القناة": إطلاق التيار بمحطة رومبيك جنوب السودان بعد التطوير.. صور

الأحد، 12 مارس 2023 11:41 ص
"كهرباء القناة": إطلاق التيار بمحطة رومبيك جنوب السودان بعد التطوير.. صور إطلاق التيار بمحطة رومبيك بجنوب السودان
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأعمال الخاصة بتجارب التشغيل وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة توليد ولاية رومبيك بجنوب السودان بعد إعادة تأهيل المحطة بأيدي العاملين بالشركة، فى إطار الدعم الفني الذى تقدمه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدول أفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص.
 
وقال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إنه تم الانتهاء من  أعمال إعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لولاية رومبيك بدولة جنوب السودان، حيث تم  توصيل التيار الكهربائي إلى أقصى نقطة فيهما.
 
وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة توليد كهرباء رومبيك بجنوب السودان التى تضم وحدتي توليد، علاوة على إنشاء شبكة جهد منخفض ومتوسط لتليية احتياجات الولاية من الطاقة الكهربائية.
 
وشهدت ولاية رومبيك بجنوب السودان فرحة عامرة من جانب المواطنين بسبب إطلاق التيار الكهربائي  بجودة.
 
 
WhatsApp Image 2023-03-12 at 11.31.58 AM
 
 
WhatsApp Image 2023-03-12 at 11.31.55 AM
 
 
WhatsApp Image 2023-03-12 at 11.31.54 AM
 
 
WhatsApp Image 2023-03-12 at 11.31.53 AM
 
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

جنوب السودان



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء محمد شاكر لـ"اليوم السابع": سعر الطاقة المولدة من الشمس والرياح فى مصر الأقل بالعالم.. تعاقدنا مع استشارى عالمى لعمل إضافات للشبكة.. ونتخذ كل الإجراءات للتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة

الأحد، 12 مارس 2023 11:00 ص

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيكون بأعلى معايير الجودة.. محمد شاكر: قريبا سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة لبدء التنفيذ.. ويؤكد: الخط يسمح لمصر بنقل الطاقة لـ"أوروبا"

الأحد، 12 مارس 2023 02:00 ص

وزير الكهرباء: انخفاض قيمة الفاتورة بيد المواطن فقط

السبت، 11 مارس 2023 11:18 م

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مرة أخرى.. اللى خايف من فواتير الصيف بإيده يدفع أقل.. أزمة الدولار لن تؤثر على مشروعات الطاقة المتجددة.. ووفرنا وقودا يعادل قيمة محطات سيمنس

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة