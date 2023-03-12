"كهرباء القناة": إطلاق التيار بمحطة رومبيك جنوب السودان بعد التطوير.. صور

كتبت رحمة رمضان

شهد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأعمال الخاصة بتجارب التشغيل وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة توليد ولاية رومبيك بجنوب السودان بعد إعادة تأهيل المحطة بأيدي العاملين بالشركة، فى إطار الدعم الفني الذى تقدمه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدول أفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص.

وقال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لولاية رومبيك بدولة جنوب السودان، حيث تم توصيل التيار الكهربائي إلى أقصى نقطة فيهما.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة توليد كهرباء رومبيك بجنوب السودان التى تضم وحدتي توليد، علاوة على إنشاء شبكة جهد منخفض ومتوسط لتليية احتياجات الولاية من الطاقة الكهربائية.

وشهدت ولاية رومبيك بجنوب السودان فرحة عامرة من جانب المواطنين بسبب إطلاق التيار الكهربائي بجودة.