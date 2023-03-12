قهوة من آسيا فى حقول مصر.. خبير يزرع بُن إندونيسى بعد تأقلمه مع المناخ

الشرقية- إيمان مهنى

بث تليفزيون "اليوم السابع"، تغطية خاصة بعنوان "قهوة من آسيا فى حقول مصر.. خبير ينجح فى زراعة البُن الإندونيسى بعد تأقلمه مع مناخ المنطقة"، ذلك عن زراعة البن الاندونيسي في التربة المصرية.

تناولت التغطية، لقاء مع المهندس الزراعي أحمد محمد عطية، متخصص في الزراعات الآسيوية، عن نجاح تجربته في زراعة شجرة البن الأندونيسي، والمعروف أن ثمرات البن من هذا النوع من أجود انواع البن برائحته ومذاقه المميز.

في البداية يوضح عطية، أنه يعمل فى زراعة الشتلات والفواكه والنباتات المستوردة من دول آسيا منذ نحو 20 عامًا، وبدأت معه كهواية تعلمها من والده المهندس الزراعى، ليتخصص فيها تلك النوع من الزراعات منذ حصوله على بكالوريوس الزراعة.

وقال لـ "اليوم السابع"، إن زراعة البن فى مصر، ناجحة جدًا، وخاصة أننا من الدول المستهلك للقهوة، ذلك فى حالة توفير الظروف الملائمة لنمو البنات، والتى من أهمها زراعتها تحت ظل أشجار عالية، بعد وضع لها أسمدة عضوية، مؤكدًا أنه قام بزراعتها فى العديد من المزارع بالصالحية ومحافظات أخرى، ذلك أسفل الأشجار المظللة، مع توافر اشتراط أخرى والتى أعطت ثمارها.

وأوضح أنه بدأ التجربة منذ أعوام، حيث استورد بذور البن من إندونيسيا، والتى تتميز بين انواع البن برائحة مذاق المميز، فهى من أغلى الانواع، وقام بزراعة الشتلات فى مشتله الخاص به، ثم زراعة الشتلة عمر عام تحت أشجار مظللة، لتبدأ الشجرة فى الإنتاج بعد عامين من وضعها فى التربة.

وأشار إلى بداية ذورة إنتاج شجرة البن الاندونيسى، تبدأ من عمر 7 سنوات، التى من ممكن تطرح 30 كيلو، سعر الكيلو الواحد يتخطى 7 آلاف جنيه، وهى تعبر من الزراعات التى تحقق عائد مادى عالى، مؤكدًا أنه على أستعداد لمد يد العون بالخبرة والشتلات، لكل من يحتاج زراعة نبات البن.