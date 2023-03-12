قطع المياه غدا 15 ساعة عن عدد من المراكز والقرى بالدقهلية لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه، غدا الاثنين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 ليلا، من ذات اليوم عن مدينة شربين بالكامل، وعدد من قرى مركز طلخا وعدد من قرى مركز بلقاس لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمأخذ المياه الاحتياطى بمرفق مياه شربين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بالمأخذ الاحتياطى بمرفق مياة شربين، وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى مدينة شربين بالكامل وقرى ديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل بمركز طلخا وقرى بسنديلة والجزاير والزهراء بمركز بلقاس.

ووجه الدكتور "مختار" لرحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ أعمال الصيانة المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى نطاق الوحدات المحلية المشار إليها، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.