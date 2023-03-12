قطاع المعاهد الأزهرية: 178 معهدا ضمن خطة الاعتماد والجودة بالفصل الدراسي الثاني

كتب لؤى على

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشوؤن التعليم الأزهري - معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي (فاطمة الزهراء 2) .

وصرح الشيخ أيمن عبد الغنى بأ المعاهد التى سيتم زيارتها بذلت جهود طيبة لتطوير القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية بها، وأضاف أنه تم تقديم الدعم الفنى اللازم لهذه المعاهد عن طريق العاملين بإدارات الجودة بالمناطق الأزهرية فى ضوء خطط العمل المعتمدة من الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية كما أنه قد تم تنفيذ خطة متابعة من أعضاء الإدارة العام للجودة استهدفت جميع مناطق الجمهورية وكان لها الأثر الكبير فى الوقوف على الواقع وتغييره بما يحقق رؤية الإدارة. ومن جانبه صرح عصام القاضى بأن المعاهد المدرجة بخطة الجودة تلقى اهتمامًا من جميع قيادات الأزهر الشريف فى إطار خطوات الإصلاح والتطوير المستمرة للمعاهد الأزهرية فى ظل قيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدعم الكامل من وكيل الأزهر، وقد واجهت المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع إدارات الجودة بالمناطق تحدى التقديم الإلكترونى على السيستم الجديد الذى تم تدشينه بهيئة الجودة، وذلك فى إطار خطة فخامة رئيس الجمهورية للرقمنة والسعى لتحقيق التنمية المستدامة، التى يدعمها الأزهر الشريف ويسعى بخطوات جادة لتحقيقها وهو ما يظهر جليًا فى السعى نحو تخطى مرحلة المكينة و الرقمنة للوصول إلى التحول الرقمى لتحقيق رؤية الأزهر الشريف نحو التطوير والتحسين المستمر.

وأفاد القاضي أن عدد المعاهد التي سيتم استهدافها بالزيارة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام بلغ 178 معهدًا أزهريًا بمختلف المراحل التعليمية، وقد وجه الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني في إطار متابعته اللحظية رؤساء الإدارات المركزية لمختلف المناطق الأزهرية بالمتابعة الجادة لجميع المعاهد الأزهرية، واستهداف معاهد خطة الجودة المعتمدة من قبل والمتقدمة هذا العام بالمتابعة والدعم لتحقيق المحافظة على المعاهد المعتمدة وتحقيق نسبة اعتماد متميزة كما هو الحال خلال الأعوام السابقة كما أعرب عن سعادته بمستوى المعاهد الأزهر والتقدم الملحوظ في إعدادها.

وعلى صعيد آخر أعلن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن اعتماد 94 معهدًا أزهريًا من اجمالى 100 معهدًا تم استهدافها بزيارة المراجعة الخارجية من الهيئة الفصل الدراسي الأول بنسبة اعتماد تزيد عن 94 ٪ كما أن يوجد معهد بمنطقة كفر الشيخ من بين هذه المعاهد لم يتم إصدار قرار له من الهيئة حتى تاريخه .

وأشار مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية أن الإدارة العامة لجودة التعليم تسعى بخطوات جادة لتطوير نظم العمل وتطوير البنية الخاصة بالمعاهد التي يتم إدراجها بخطة الجودة سنويًا وتضع أمامها هدفا واضحًا وهو النمو العددي للمعاهد التي يتم تقدمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سنويًا مع الحفاظ على تحقيق نسب اعتماد متميزة وتسعى في سبيل تحقيق ذلك -بدعم قيادات الأزهر الشريف وبالتنسيق مع مختلف القطاعات والإدارات ذات الصلة- لتطوير البنية الخاصة بالمعاهد المستهدفة بخطة الاعتماد، وأفاد سيادته أن ما يتم اتخاذه من اجراءات لتقدم المعاهد الأزهرية يتم في إطار مذكرة التفاهم بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الموقعة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

و أضافت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري أنه يتم تقديم الدعم الفني اللازم في إطار مذكرة التفاهم المُشار إليها لفرق العمل بالأزهر الشريف التي تعمل بالإدارة العامة لجودة التعليم والإدارات التابعة لها بالمناطق الأزهرية، ويتم التنسيق المباشر والدائم لإزالة جميع المعوقات التي قد تواجه منسق الجودة بالمعهد أو الدعم الفني بالمناطق، وتؤكد أن النمو في أعداد المعاهد الأزهرية المتقدمة من الأزهر الشريف للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد غير مسبوق، ويدل على أن هذه الخطوات خلفها جهود طيبة تعلن عنها النتائج ونسبة الاعتماد المتميزة التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة.