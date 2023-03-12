اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 05:46 م
أكرم القصاص
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فى بلدة سياحية ببريطانيا.. فئران "فى حجم القطط" تثير رعب السكان.. فيديو

الأحد، 12 مارس 2023 05:00 م
فى بلدة سياحية ببريطانيا.. فئران "فى حجم القطط" تثير رعب السكان.. فيديو فئران فى حجم القطط فى بريطانيا

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بثت فئران ضخمة الرعب لدى سكان ورواد بلدة سياحية فى بريطانيا والتى اقتربت من "حجم القطط"، حيث اجتاحت منطقة كاسل بيتش التابعة لبلدة تنبى الساحلية فى ويلز.

هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" نشرت لقطات للجرذان الضخمة تتجول حول المنطقة، وقال السكان إن المشكلة تفاقمت فى الأشهر الأخيرة، وأثارت اللقطات الاشمئزاز لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى خاصة أن المنطقة تعتبر جهة  سياحية لكثير من البريطانيين.

وحث مجلس بيمبروكشاير المسؤول عن البلدة السكان على عدم إطعام  الحيوانات أو إسقاط الطعام على الأرض، وقال إن موظفين متخصصين يفحصون المنحدرات حيث يعتقد أن الفئران تعشش.

وقال روجر مايلز وهو صاحب مركب بحرى إن الفئران أصبحت مشكلة تزداد سوءا  مضيفا أنها "مثيرة للقلق حقا".

وتابع: "فى بداية المساء وفى الصباح الباكر.. الجرذان فى كل مكان حقا.. هناك منطقة معينة حيث ترى أجزاء  من الجرف قد تآكلت".

 


فئران في حجم القطط

فئران

اخبار المنوعات

مشكلة الفئران



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