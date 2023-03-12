فائز بحج القرعة بالقليوبية: واحد بشرنى بها وربنا كرمنى ودعواتى لمصر

القليوبية إبراهيم سالم

عبر الفائزون بقرية حج وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم الكبيرة، باختيارهم ضمن زوار بيت الله الحرام لهذا العام، حيث شهد جلسة مراسم سحب القرعة، ظهور دموع الفرح والزغاريد التي عمت القاعة باستاد بنها الرياضي مقر إجراء القرعة.

وقال محمد عبد الرحمن قمر، من قرية ميت عاصم مركز بنها، والفائز بقرعة حج وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية، إنه شعر بفرحة عارمة لحظة إعلان اسمه ضمن زوار بيت الله الحرام، موضحا أنه منذ فترة قابل أحد الأشخاص لا يعرفه وقال له: "انت من زوار بيت الله الحرام هذا العم، وعاوز دعوة منك هناك أمام الكعبة"، وبالفعل فاز ضمن الفائزين اليوم، معبرا عن فرحته بالتنظيم من قبل مديرية أمن القليوبية اليوم لسحب الأسماء.

فيما امتزجت الدموع بالفرحة لزوجته أيضا التي تم الإعلان عن اسمها ضمن الفايزين، قائلة: "بجد فرحة كبيرة جدا لي وخاصة أني سأحال علي المعاش الأربعاء المقبل، وهذه أحلي هدية لها من الله بفوزها"، وأنها ستتوجه بالدعاء لأسرتها ومصر بأن يحفظها رب العالمين".

أجرت مديرية أمن القليوبية بقيادة مدير أمن القليوبية، إجراءات قرعة الحج للعام الهجرى الجارى، بمشاركة مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، ومفتش وزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة بمحافظة القليوبية، وذلك بنادى الشرطة بمدينة بنها.

وبدأت الإجراءات بعزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لمدير أمن القليوبية، الذى وجه تهنئة مسبقة لمن حالفهم الحظ خلال قرعة الحج التي تم إجراؤها، مؤكدا أنه تم العمل بشكل متواصل للانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.

وبدوره أعلن مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية، أنه بلغ أعداد المتقدمين للحج لهذا العام بالقليوبية 6827 مواطن، عن طريق أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيا، فيما بلغت النسبة المخصصة لمحافظة القليوبية 599 تأشيرة حج، تم تخصيص منها نسبة 3% لكبار السن، باجمالى 19 تأشيرة حج، كما تم تخصيص 50%، من إجمالي هذه التأشيرات للاحتياطي بالقليوبية، كما أن القرعة تمت بشكل الكتروني وليس هناك أي تدخل لأشخاص بها.

واستطرد، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6827 مواطن، تم اختيار 599 منهم للحصول علي تأشيرة الحج، منهم 19 لكبار السن، و580 مواطن بالقرعة الأساسية ، وكذلك اختيار 300 بالقرعة الاحتياطية.

وجاءت التوزيعة الخاصة بأقسام ومراكز القليوبية علي النحو التالي، الخصوص 6 تاشيرات، والعبور 39 تاشيرة، بنها وقسم ثان بنها 52 تأشيرة، وشبرا الخيمة أول 45 تأشيرة، شبرا الخيمة ثان 43 تأشيرة، مركز وقسم شرطة الخانكة 47 تأشيرة، قليوب 12 تأشيرات، وقها 9 تأشيرات، القناطر الخيرية 51 تأشيرة، مركز بنها 74 تأشيرة، مركز شرطة شبين القناطر 55 تأشيرة، مركز طوخ 66 تأشيرة، مركز قليوب 46 تأشيرة، مركز كفر شكر 35 تأشيرة.