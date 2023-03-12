علاج 356 مواطن مجانا ضمن حياة كريمة فى قرية الزيات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالى قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، على مدار يومى الجمعة والسبت الماضيين، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 356 حالة مرضية، وإحالة 6 حالات أخرى لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 9 تخصصات طبية شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وجرى تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بقرى أبو منقار والكفاح التابعتين لمركز الفرافرة، والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1012 حالة مرضية، وإحالة 25 حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية لعلاج المرضى فى تلك القافلة الطبية المجانية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز فى التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.