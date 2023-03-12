عقد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين السبت المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، إنه بناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاریخ 28 فبراير 2023، قد تقرر الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، يوم السبت الموافق 18 مارس الجارى، الساعـة الواحـدة بعـد الظهـر بالقاعـة الكبـرى بمبنی اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية - القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

أولا : عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .

ثانيا: عرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰، وتقرير مراقب الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة .

ثالثا: عرض ميزانيات النقابة العامة لعامی ۲۰۲۱ م ، ۲۰۲۲م.

رابعا: اختيار مراقب الحسابات و اعتماد مكافأتـه .

خامسا: اعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها.

سادسا: اعتماد القيم المالية للخدمات النقابية وتوحيدها على مستوى الجمهورية .

ويشترط للحضور سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2022 .