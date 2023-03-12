عائلات المتبرعين بزراعة الوجه.. ما الذي يمرون به؟

كتبت فاطمة ياسر

يواجه الأشخاص المتبرعون بزراعة الوجه مجموعة من التحديات الصعبة، بدءًا من طلب التبرع غير المتوقع، إلى المشكلات الفريدة المتعلقة بهوية المتبرع، إلى هجمة اهتمام وسائل الإعلام، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة The Journal of Craniofacial الجراحة .

أوضح الدكتور أنتوني فيرفايلي في مستشفى جامعة بلجيكا، يقدمون تقريرًا عن تحليل ظاهري تفسيري لتجربة أفراد عائلة المتبرع بالأنسجة المتوفى لأول عملية زرع وجه في بلجيكا، وتساعد نتائج دراستنا في دعم أسر المتبرعين بشكل أفضل من خلال عملية التبرع بالوجه وتحسين إجراءات زراعة الوجه.

يحدد التحليل الموضوعات الرئيسية في تجارب أسر المتبرعين بزراعة الوجه لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تأثر أفراد الأسرة بالعملية المعقدة لزراعة الوجه ، أجرى الباحثون مقابلات مع الوالدين وأحد أشقاء المتبرع المتوفى بعملية زراعة الوجه. حدد تحليل المقابلات ستة مواضيع رئيسية:

التناقضات بين زراعة الوجه والأعضاء، بينما فوجئوا في البداية بطلب التبرع ، أصبح أفراد الأسرة يعتقدون أن زراعة الوجه كانت مساوية للأنواع الأخرى الأكثر شيوعًا من عمليات زرع الأعضاء.

ومع ذلك، كانت هناك اعتبارات فريدة تتعلق بإدراك الوجه وأهميته كجانب من جوانب الهوية الشخصية، و شعرت الأسرة ببعض الضغط في عملية اتخاذ القرار، مما يعكس الأهمية الطبية والعلمية الملموسة لعملية زراعة الوجه.

الموافقة على التبرع بالوجه، وكان أفراد الأسرة "على نفس الصفحة" فيما يتعلق بقرار التبرع ، متأثرين بقيم المشاركة الاجتماعية والإيثار، و لقد شعروا أن عملية الزرع لن تمكن المتبرع من مساعدة الآخرين بعد الموت فحسب ، بل ستسمح أيضًا لجزء من أحبائهم بالعيش.

التوقعات تجاه متلقي الزراعة، كان لدى أفراد الأسرة مشاعر متباينة تجاه متلقي عملية زرع الوجه، و أعربوا عن رغبتهم في رؤية نتائج الزرع والتي كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون القيام بها ، بسبب قضايا قانونية و سرية، و في الوقت نفسه، كانوا قلقين أيضًا بشأن احتمال التعرف على وجه أحبائهم على المتلقي ، على الرغم من أنهم كانوا يعلمون أن ذلك غير ممكن.

مشاعر تجاه ترميم وجه المتبرع، وشعرت الأسرة أنه من المهم للغاية أن تكون قادرة على رؤية جثة المتوفى، وتطلب ذلك ترميمًا على شكل قناع سيليكون مصنوع يدويًا - مما يعني أن الجسم لا يمكن لمسه و لم يشعر بأنه أصلي تمامًا و كان على أفراد الأسرة أيضًا التعامل مع بعض الأسئلة "المزعجة" من بعض جهات الاتصال الاجتماعية.

فالعلاقة مع الفريق الطبي، و شعر أفراد الأسرة بالمعرفة الجيدة من قبل الفريق الطبي وأعربوا عن تقديرهم للعلاقة المنفتحة والدافئة والإنسانية والاحترام معهم، ومع ذلك ، شعرت الأسرة أيضًا بمشاعر متضاربة فيما يتعلق بتقرير إذاعي عن عملية زرع الوجه ، ولم يكونوا يعرفون عنه مسبقًا ، والذي كشف عن بعض المعلومات الجديدة حول الإجراء الجراحي.

فالأسرة ، لم تشعر بالاستعداد التام لاهتمام وسائل الإعلام بعملية زراعة الوجه ، كان تسريب أخبار الإجراء المخطط له "جانباً غير سار" من عملية التبرع، و شعر أفراد الأسرة أنه كان من الممكن أن يكونوا أكثر إطلاعًا ، واستعدادًا ، وتوجيهًا فيما يتعلق باهتمام وسائل الإعلام والتعرض لها.

فالدراسة هي الأولى التي تركز على تجارب أفراد الأسرة الذين يمرون بعملية زراعة الوجه. تعمل الموضوعات المحددة على زيادة الوعي بما هو مشابه وما هو مختلف في مقارنة زراعة الوجه بزراعة الأعضاء الأكثر شيوعًا.

وتمشيا مع الدراسات السابقة لعائلات المتبرعين بالأعضاء المتوفين ، د. كتب فيرفايلي ودي كورتي وزملاؤه: "كان لعملية التبرع تأثير إيجابي على الحزن الشخصي وعلى عجز أفراد الأسرة ذوي الخبرة ، مما وفر شعورًا داعمًا أو مريحًا."