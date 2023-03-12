حياة كريمة بكفر الشيخ.. تقديم الخدمات الطبية لـ 1903 بقافلة الحلمية في الحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية الحلمية، بمركز الحامول على مدار يومين، وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مجلس مركز ومدينة الحامول، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد، القافلة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وبرفقتهما الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، مشيدة بجهود فريق القوافل العلاجية في تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمناطق النائية، ومحدودي الدخل في كافة أنحاء المحافظة، وحثت جميع العاملين بالقوافل العلاجية على إستفراغ الوسع والجهد في تقديم المزيد، كما وجهت بأهمية الحرص على الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1903 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة وإجراء 219 تحليل طبي ما بين - معمل الدم/معمل الطفيليات، وإجراء 70 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 1061 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر ) على 79 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل13 مرضى، والتحويل على اقرب مستشفى ل42 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز الحامول، وإدارة مستشفى الحامول المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لـ أهالينا الكرام.



المسئولون عن القافلة



جانب من تفقد القافلة الطبية



وكيل صحة كفر الشيخ تتابع قافلة حياة كريمة