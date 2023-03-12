جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة وندوة تثقيفية عن "إدارة الوقت" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ جلسة تفاعلية عن "تنظيم الأسرة"، ضمن برامج أندية السكان بمراكز الشباب بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مركز شباب كفر الشيخ، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الجلسة التفاعلية شهدت حلقة نقاشية لتحقيق أهداف التوعية بالصحة الإنجابية و تقديم مفهوم تنظيم الأسرة، وتوضيح الفرق بين التنظيم وتحديد النسل ووسائل تنظيم الأسرة، وجهود الدولة تجاه القضية تجنباً لتزايد الآثار الناجمة عن الزيادة السكانية إقتصاديا و إجتماعيا.

وأدارت الورشة التفاعلية بمركز شباب كفر الشيخ، الدكتورة أمل عبد الغنى، كما تقام أنشطة وبرامج أندية السكان بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب و جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية حول إدارة الوقت وكيفية استثماره من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تناولت أهمية استثمار الوقت و إدارته، التي تعد من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة من خلال تحديد الأولويات و تحديد الأهداف الواضحة و وضع خطة عمل قابلة للتحقيق فى إطار زمني محدد.

أدار الندوة حمزة حماده مدرب توجيه وإرشاد مهنى، متناولا أسس التربية الإيجابية السليمة لبناء مجتمع سليم وقدم مفهوم تنظيم الوقت وطرق الاستفادة منه في تعلم مهارة أوحرفة جديدة، اختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع عضوات النادى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارةالمشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية و فريق عمل المركز.