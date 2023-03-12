جامعة كفر الشيخ تفتتح مركز القياس والتقويم بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، ووفد مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، مركز القياس والتقويم بالجامعة، والتوقيع على محضر تسليم وتسلم مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة، ووحدات للقياس والتقويم بكلية الآداب والتربية الرياضية، وزيارة دعم فنى لمشروع ميكنة الاختبارات العملية والشفوية بكلية الصيدلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سحر سيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتور عزة عبدالله، أستاذ بكلية الآداب بجامعة بنها، والدكتور عرفة سلامة، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور هشام عزت سعد،الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم، والدكتور أحمد فخرى، الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبووالي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عمرو على سعد، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور تامر كامل، مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة، والدكتور شيماء سرور، نائب مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن أهداف المركز تتلخص فى نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوى التعليمي والاداري، وإصدار الأدلة المطلوبة فى مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات فى ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة، ونشرها بوحدات القياس، والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب فى وحدات القياس والتقويم، التي تم إنشاؤها وتأهيل كوادر وخبراء فى مختلف مجالات اهتمام المركز، لتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات، وقياس دوري أثر ومردود ،وحدات القياس والتقويم الطلابي بالكليات، وتفعيل دورها فى ضوء الهدف من إنشائها، وتقديم الدعم الفني للكليات فى مجال إنشاء بنوك الأسئلة بمختلف تخصصاتها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة، وإعداد المدربين فى مجال التقويم بكليات الجامعة.

وأضاف دسوقي، أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، وحرص الجامعة علي أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية فى التعليم التكنولوجى، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم والاختبارات الالكترونية بالجامعة يضم وحدة الاختبارات الالكترونية والتصحيح الالي، ووحدة التحليل الاحصائي، ووحدة العلاقات العامة والنشر والاعلان، ووحدة المتابعة والدعم الفني ووحدة التدريب.