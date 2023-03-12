تفعيل الأنشطة الطلابية بالمناطق البديلة للعشوائية فى الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تفعيل الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة للمناطق العشوائية فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

واستقبل الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد، الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية وفريق العمل المرافق، وذلك بمجمع مدارس بشاير الخير لمتابعة الأنشطة تحت عنوان (سعادتى فى نشاطى )، وبحضور نادية فتحى وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وعادل حسين مدير عام إدارة غرب ومجلس أمناء الإدارة ولفيف من القيادات التربوية.

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطنى والقرآن الكريم وطابور العرض وعروض رياضية وعرض فرعونى وعروض فنية وأغنيات وطنية ( فرحان يا بلادى، حلاوة شمسنا، أنا ابن مصر، مصر حبيبتى، بلدى، سلام على مصر، حياة كريمة، اسلمى يامصر ) وعروض نوبية، وكذلك ندوات توعية ثقافية عن التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كما تضمنت الأنشطة ورش عمل تنمية المهارات الحياتية والتغيرات المناخية وورش عمل تنمية المهارات الثقافية والصحفية.

وقال أبوزيد أن الأنشطة التربوية بشتى نوعياتها الثقافية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية والاجتماعية من شأنها بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب فى المناطق البديلة للمناطق العشوائية والارتقاء بالإنسان بعد الارتقاء بالبنيان والعمران، ويحرص تعليم الإسكندرية على تنظيم العديد من ندوات وبرامج التوعية السلوكية الشاملة والتوعية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية فى بناء الجمهورية الجديدة.

ومن ناحيتها قالت إيمان حسن أن تعليم الإسكندرية يعزف سيمفونية رائعة للأنشطة التربوية على أرض بشاير الخير التى تبشر بالخير حيث العروض المتميزة المتنوعة الشاملة للبيئات المصرية وندوات غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، والمشاركة المتميزة لذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة الأنشطة.