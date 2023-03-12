تعليم القليوبية تستقبل بطولة الجمهورية للمدارس لكرة اليد بمشاركة 17 محافظة

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات بطولة الجمهورية ل كرة اليد للمدارس، المقامة علي أرض المدرسة الرياضية بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، بمشاركة 17 محافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تأتي البطولة تحت رعاية توجيه التربية الرياضية بالمديرية، بقيادة حنان الشحات الموجه العام للتربية الرياضية بالمديرية، وإدارة المدرسة كابتن سيد عبد الهادى مدير المدرسة الرياضية ببنها، والكابتن علاء سالم، والكابتن حمدى بغدادى وكيلي المدرسة.

وفي هذا السياق أكدت سماح إبراهيم، أن البطولة تهدف إلى تعزيز لعبة كرة اليد، وتنظيم البطولات الخاصة بالألعاب الرياضية وتشجيع ممارسة كرة اليد وتشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الأنشطة المتنوعة، تأكيدا لتوجيهات الوزير للاهتمام بالأنشطة التربوية والتعليمية المختلفة، مشددة علي التزام جميع المشاركين بحسن السير والسلوك.