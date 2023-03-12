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تعرف على آخر موعد للأوكازيون الشتوى 2023

الأحد، 12 مارس 2023 09:00 ص
تعرف على آخر موعد للأوكازيون الشتوى 2023 الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2023  حتى يوم 21 مارس الجاري في إطار الحرص على توفير منتجات بأسعار مخفضة خاصة مع قدوم  مناسبة عيد الأم بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتزام التجار بالأسعار المعلنة، كما تستمر مديريات التموين في إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوى بالمحافظات المختلفة.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية  قد طالبت المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق.
 
وستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة  أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة  العمل بالاوكازيون الشتوي من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بالمحافظات المختلفة.
 

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