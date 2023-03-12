تحديات تواجه قطاع المياه فى مصر .. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تواجه مصر عددًا من التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر إلى حوالى 550 مترا مكعبا سنوياً، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة و رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر والإجراءات التى يتم تنفيذها:

1- محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية .. أبرز تحديات قطاع المياه في مصر.

2- تنفيذ مشروعات كبرى لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية المحدودة وزيادة كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين .

3- تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى .

4- أهمية التحول للرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وتفتت الملكية الزراعية.

5- زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض .. أبرز فوائد الرى الحديث.

6- التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية ، وزيادة الملوحة بالأراضي الزراعية .. ابرز النتائج السلبية التى يجب مراعاتها.

7- التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه لتوفير الطاقة والتكاليف ، والتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة.