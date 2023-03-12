اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 12:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

بعض النساء يرون أن كثافة الثدي عامل خطر للإصابة بالسرطان

الأحد، 12 مارس 2023 12:00 ص
بعض النساء يرون أن كثافة الثدي عامل خطر للإصابة بالسرطان سرطان الثدى
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترى معظم النساء أن تاريخ العائلة هو أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لدراسة نُشرت  في JAMA Network Open.
 
وقامت الدكتورة لورا بي بيدلر، من كلية دارتموث في هانوفر، نيو هامبشاير، وزملاؤها بتقييم تصور النساء لكثافة الثدي مقارنة بخمس مخاطر أخرى لسرطان الثدي وفهمهن للحد من المخاطر. 
 
واستند التحليل إلى ردود من 2306 امرأة  وتتراوح أعمارهن بين 40 و76 عامًا أكملن المسح عبر الهاتف، ووجد الباحثون أن نصف المستجيبين يعتقدون أن كثافة الثدي تمثل خطرًا أكبر من عدم إنجاب الأطفال 52%، أو تناول أكثر من مشروب كحولي واحد يوميًا 53%، أو إجراء خزعة الثدي مسبقًا  48%.
 
واعتقدت الغالبية العظمى من المستجيبين أن كثافة الثدي كانت أقل خطورة من وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان الثدي 93% أو زيادة الوزن أو السمنة 65%، من بين 61 امرأة تمت مقابلتهن، حددت 10% فقط أن كثافة الثدي تساهم في خطر الإصابة بسرطان الثدي، وصرحت ما يزيد قليلاً عن الربع 28% أنهن لا يعرفن ما إذا كان من الممكن الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.
 
وكتب المؤلفون، أن هناك حاجة إلى تثقيف شامل حول مخاطر الإصابة بسرطان الثدي واستراتيجيات الوقاية، وعلى الرغم من القوانين التي تتطلب إخطار النساء بشأن كثافة الثدي ، فإن النساء لم يصفن فهمًا قويًا للمخاطر المرتبطة بكثافة الثدي بالنسبة إلى عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي الأخرى. 
 

سرطان الثدي

كثافة السرطان

التعرف علي كثافة الثدي وسرطان الثدي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة