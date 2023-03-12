اليوم السابع
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الكنيسة تنظم احتفالات بمناسبة "عيد الأم" فى إيبارشية المعادى

الأحد، 12 مارس 2023 11:37 ص
الكنيسة تنظم احتفالات بمناسبة "عيد الأم" فى إيبارشية المعادى احتفالية عيد الأم بإيباريشية المعادى
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، أمس السبت، الرحلة السنوية للأمهات من أبناء الإيبارشية، إلى كنيسة الشهيد مار مرقس والقديس الأنبا شنودة بمدينة 15 مايو، وذلك ضمن فعاليات احتفالات الإيبارشية بـ"عيد الأم"، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس. 
 
وتضمن برنامج الرحلة بجانب صلاة القداس الإلهي فقرات مقدمة من خدام وخادمات الكنيسة، شملت مسابقات واسكتش بعنوان "العريس على الأبواب"، وعرض لكورال "المريمات"، كما ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة عن "أهمية المحبة لدخول السماء".
 
وشارك في الرحلة 400 من الأمهات، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وكهنة الكنيسة.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه المعادى

الانبا دانيال



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