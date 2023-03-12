اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 12:47 م
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العناية الإلهية تنقذ بائع سقط من قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية

الأحد، 12 مارس 2023 12:25 م
العناية الإلهية تنقذ بائع سقط من قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أنقذت العناية الإلهية، بائعا بمحل أطفال من الموت عقب سقوطه من قطار القاهرة - طنطا ما بين محطتى محلة سبك ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بإصابة بائع بمحل أطفال من الموت عقب سقوطه من قطار القاهرة - طنطا ما بين محطتى محلة سبك ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بإصابات خطيرة عبارة عن جرح قطعي بالرأس من الخلف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى مستشفى أشمون العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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