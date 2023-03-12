السيطرة على حريق وحدة سكنية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، صباح اليوم الأحد، على حريق وحدة سكنية بمنطقة الـ 40 عمارة نطاق حى الضواحى دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت غرفة العمليات والكوارث والأزمات بحى الضواحى بلاغًا بنشوب حريق داخل احدى الوحدات السكنية بمنطقة الـ 40 عمارة نتيجة حدوث ماس كهربائى، فوجهت هالة أحمد أبو العز، رئيس الحى، الإدارات المعنية وإدارة الكوارث والأزمات بالتوجه إلى مكان الحريق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وجرى إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة، وذلك دون وقوع أى إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع النيران داخل الوحدة السكنية نتيجة حدوث ماس كهربائى، وحُرر محضر بالواقعة، وجارى الوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات نتيجة الحريق الذى التهام عدد من أثاث الشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أمس السبت، على حريق فى مخزن بمجمع مصانع الـ 118 مصنع جنوب بورسعيد.

وتلقى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، يفيد باندلاع حريق فى مصنع بمجمع مصانع الـ118 مصنع جنوب بورسعيد، فوجه اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

وعلى الفور توجهت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هانى المهدى، رئيس قسم الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى مصانع أخرى.

حُرر محضر بالواقعة وجارى اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.



الحريق في الوحدة السكنية



جانب من الحريق



جانب من حريق الوحدة السكنية