التحقيق مع مديرى مدرستين ببورسعيد بسبب التقصير وعدم انضباط العملية التعليمية

بورسعيد - محمد عزام

قررت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، اليوم الأحد، إحالة مديرى مدرستى الشهيد أحمد عبده الدالى الإعدادية للبنين وأبو بكر الرسمية للغات، للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، لما لمسته من تقصير وعدم انضباط للعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس المحافظة، طالت مدارس 6 أكتوبر الثانوية للبنات، والشهيد أحمد عبده الدالى الإعدادية للبنين، والعبور الإعدادية للبنين، وأبو بكر الرسمية للغات ومصطفى كامل الابتدائية، بحضور محمود بدوى مدير عام التعليم العام، ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى، عزة الشاعر مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى، آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى.

وشددت وكيل الوزارة أثناء جولتها، على استمرار تفعيل الحصر اليومى لغياب الطالب بجميع المراحل التعليمية وإخطار أولياء الأمور بنسبة غيابهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد متجاوزى النسبة القانونية للغياب وحرمانهم من دخول امتحان نهاية العام الدراسى تفعيلا لقرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، القاعات الدراسية ومعامل العلوم والحاسب الآلى وغرف المجال الصناعى مشددة على استمرار تفعيل حصص الأنشطة التربوية بمختلف مجالاتها وممارسة تمارين اللياقة البدنية للطلاب من خلال حصة التربية الرياضية موجهة وكيل الوزارة مديرى المدارس بتكثيف النظافة اليومية والاهتمام ومتابعة حالة مرافق المدارس خاصة دورات مياه الطلاب.