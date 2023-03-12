البحرين تتسلم أول طائرة مقاتلة من نوع "أف 16 بلوك 70"

وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة - في تصريح اليوم الأحد ، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية - أن سلاح الجو الملكي البحريني يضم اليوم أحدث الطائرات الحربية المقاتلة المتطورة، وطائرات النقل الجوي الحديثة، والطائرات العمودية المتقدمة، ويمثل دخول أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة من نوع "أف 16 بلوك 70"، (F-16 Block 70)، التي تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة، وإضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني، لكونها الأكثر تطورا والأحدث من طراز هذا النوع للطائرات المقاتلة في ترسانة السلاح الجوي في العالم لما تتطلبه الظروف الراهنة من تسليح جوي معاصر لمواجهة تحديات القرن الحالي.

وشهد حفل المراسم الرسمية لتسليم الطائرات قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة والوفد المرافق له، في مقر الشركة المصنعة لوكهيد مارتن بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحد أكبر الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال التجهيزات والمعدات العسكرية.