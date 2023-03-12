البابا فرانسيس يحتفل بـ10 سنوات فى منصبه.. صحيفة: دور أكبر للنساء بالفاتيكان

فاطمة شوقى

يحتفل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذى يبلغ من العمر 86 عاما، بمرور 10 سنوات فى منصبه، مع جدول ملئ بالخطط والأزمات، ولكنه البابا الذى سمح بدور أكبر للنساء داخل الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن البابا فرانسيس، هو البابا الذى يريد المزيد من النساء فى قيادة الفاتيكان، حيث أنه خلال السنوات العشر من البابا، ارتفعت نسبة النساء العاملات فى الفاتيكان من 19.2% إلى 23.4%، وهذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام فى الكرسى الرسولى فى يوم المرأة العالمى، لا تزال غير متماشية تمامًا مع رؤية البابا، الذى وجه فى نفس اليوم دعوة واضحة لحضور أكبر للمرأة فى مناصب المسؤولية فى المجتمع وفى الكنيسة.

ووفقا لآخر البيانات، فإن البابا لديه حاليا 1165 موظفا، مقارنة بـ 846 لديه فى بداية منصبه فى عام 2013، فى منظمة العمل بالفاتيكان

اعتبرت الصحافة الإيطالية انتخاب البابا فرانسيس "ثورة فى تاريخ الكنيسة"، فى حين شهدت مسقط رأسه الأرجنتين "احتفالات صاخبة"، بينما اعتبر الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه "يحمل رسالة المحبة التى ألهمت العالم منذ أكثر من ألفى عام، والتى نرى من خلالها وجه الله"، وبشكل عام فقد رحبت جميع دول العالم التى تتبادل التثميل الدبلوماسى والعلاقات مع الفاتيكان بانتخابه، وكذلك رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى، فيما وصف بكونه "ترحيب دولى واسع".