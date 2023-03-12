اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إعلامي لبناني: استراتيجية مصر لمواجهة الإرهاب إعلاميا تعزز مكانة مجتمعاتنا العربية

الأحد، 12 مارس 2023 03:21 م
إعلامي لبناني: استراتيجية مصر لمواجهة الإرهاب إعلاميا تعزز مكانة مجتمعاتنا العربية وزارة الإعلام اللبنانية
أ.ش.أ

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أكد وكيل وزارة الإعلام اللبنانية ورئيس الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة العادية 89 للجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور حسان فرح، أن الإستراتيجية التي تقدمت بها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب إعلاميا أنها إستراتيجية أساسية وجوهرية تعزز من مكانة وحضور مجتمعاتنا العربية وتبرز الصورة الصحيحة لتلك المجتمعات، مشيرا إلى ضرورة أن تعمم وتعتمد بهدف الاستفادة منها لمواجهة الأفكار المغلوطة عن العالم العربي.

وقال حسان فرح - في تصريح له اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأحد، على هامش اجتماع فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب – إن أهمية اجتماعات اليوم تكمن في كيفية مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه جميع المجتمعات العربية تقريبا وعلى المستوى الدولي أيضا وذلك عن طريق تعزيز ثقافة السلام والتسامح والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي الحنيف وللعادات والتقاليد العربية وتوضيح الصورة الحقيقية لعالمنا العربي.

ومن جانبه، أعرب المستشار الاعلامي في مكتب تنظيم الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة جمال ناصر عن سعادته بتواجده للمشاركة في الاجتماع بدولة الكويت مشيرا إلى أن اجتماع الخبراء يؤسس لبعض الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة العربية، وأن الاجتماع ناقش موضوع الارهاب وتأثيره على الوطن العربي والشباب والتسامح والتعاليم الدينية الصحيحة التي هي المبدأ الاساسي الذي تعيش عليه الانسانية جمعاء وان هذه الاجتماعات هي تكملة لاجتماعات سابقة حدثت، معربا عن امله التوصل الى استراتيجيات تكون نافعة للمجتمع العربي .

يذكر أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، عقد اجتماعه الـ 24 في الكويت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية للدورة العادية 89 للجنة الدائمة للإعلام العربي وتقدمت مصر بإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب إعلاميا حيث لاقت ترحيبا عربيا من قبل المشاركين في الاجتماع.

 


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لبنان

الارهاب

الامارات

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