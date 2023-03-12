إعلامي لبناني: استراتيجية مصر لمواجهة الإرهاب إعلاميا تعزز مكانة مجتمعاتنا العربية

وقال حسان فرح - في تصريح له اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأحد، على هامش اجتماع فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب – إن أهمية اجتماعات اليوم تكمن في كيفية مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه جميع المجتمعات العربية تقريبا وعلى المستوى الدولي أيضا وذلك عن طريق تعزيز ثقافة السلام والتسامح والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي الحنيف وللعادات والتقاليد العربية وتوضيح الصورة الحقيقية لعالمنا العربي.

ومن جانبه، أعرب المستشار الاعلامي في مكتب تنظيم الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة جمال ناصر عن سعادته بتواجده للمشاركة في الاجتماع بدولة الكويت مشيرا إلى أن اجتماع الخبراء يؤسس لبعض الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة العربية، وأن الاجتماع ناقش موضوع الارهاب وتأثيره على الوطن العربي والشباب والتسامح والتعاليم الدينية الصحيحة التي هي المبدأ الاساسي الذي تعيش عليه الانسانية جمعاء وان هذه الاجتماعات هي تكملة لاجتماعات سابقة حدثت، معربا عن امله التوصل الى استراتيجيات تكون نافعة للمجتمع العربي .

يذكر أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، عقد اجتماعه الـ 24 في الكويت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية للدورة العادية 89 للجنة الدائمة للإعلام العربي وتقدمت مصر بإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب إعلاميا حيث لاقت ترحيبا عربيا من قبل المشاركين في الاجتماع.