إزالة 5 حالات تعد لمتغيرات غير قانونية بمركز المحلة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة "متغيرات غير قانونية" والأراضى الزراعية في المهد، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وشهدت الحملات إزالة 5 حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى محلة أبوعلي ونمرة البصل والمعتمدية ومحلة حسن .

تم تنفيذ إزالة سور من ضلع واحد، على مساحة 16 متر بقرية القيصرية التابعة لوحدة محلة أبوعلي كما تم تنفيذ إزالة جمالون صاج على مساحة 100متر، بقرية كفر دمتنو التابعة للوحدة المحلية بنمرة البصل .

وتم إزالة حالتين تعدى لمبنى وسور بالبلوك على مساحة 800 متر بعزبة القرنفلي، بنطاق وحدة المعتمدية، إلى جانب إزالة شدات خشبية داخل الحيز العمر اني، لصب سقف دور أول علوى علي مساحة 80 متر بنطاق الوحدة المحلية بمحلة حسن .

وأكد رئيس المدينة، أن الهدف من متابعة المتغيرات المكانية وإزالة كافة المتغيرات الغير قانونية هو وقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية والقضاء على المبانى المخالفة بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعه الزراعية والقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.