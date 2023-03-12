اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية فى المهد بأبو النمرس

الأحد، 12 مارس 2023 04:07 م
إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية فى المهد بأبو النمرس تنفيذ إزالة التعديات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.
 
وفي هذا الإطار، رصد مركز ومدينة أبو النمرس مخالفة بناء بقطعة أرض زراعية في المهد قبل بناءها بعزبة الصفيح بالمنوات، وعلى الفور أزال المركز حالة التعدى واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مدينة أبو النمرس، وحضور محمد الجبالي نائب رئيس المدينة، وخالد فؤاد مدير الإشغالات.
 
ومن جانبه، شدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.
 
IMG_7098
 

 

IMG_7100
 

 

 
 
 
 

تعديات

التعدى على الاراضي الزراعية

محافظة الجيزة

مدينة ابو النمرس

بناء مخالف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة