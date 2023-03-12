أهالى نجع جبران بأسوان يذبحون الذبائح احتفالا بتوصيل الكهرباء ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

احتفل أهالى نجع جبران بمحافظة أسوان، على طريقتهم الخاصة، بدخول خدمة الكهرباء للقرية ضمن جهود مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وذلك من خلال ذبح الذبائح ابتهاجا بتوفير التيار الكهربائى بعد سنوات من المعاناة والظلام.

أكد حسن محمد حسن، من أهالى نجع جبران التابع لمركز النوبة بأسوان، أنهم سعداء للغاية بخدمة توصيل التيار الكهربائى لشوارع القرية، وهى بادرة لدخول الخدمة لمنازل القرية بعد ذلك، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتى أدخلت السرور على أهالى القرية بعد سنوات من الحرمان.

وأضاف حسن محمد، لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى تجمعوا وذبحوا الذبائح وأقاموا وليمة دعوا عليها كل من ساهم فى هذا الإنجاز الكبير لأهالى القرية، باعتبار أن القرية كانت تعيش فى ظلام ولأول مرة تدخلها خدمة الكهرباء، موجهين الشكر لكل من ساهم فى هذا الإنجاز، لافتا إلى أن الاحتفالات شهدت تقديم المشروبات والمأكولات للضيوف وأهالى القرية.

وأوضح، أن القرية منذ تأسيسها فى ثمانينات القرن الماضى وهى لا تعيش بدون تيار كهربائى نظرا لموقعها النائى، ومرت الأيام والسنوات على اهالى القرية وسط ظلام ليلا وقسوة الطقس الحار نهارا، حتى جاءت المبادرة الرئاسية ونجحت جهود القائمين على "حياة كريمة" بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، فى توصيل خدمة الكهرباء وإنارة الشوارع كخطوة أولى لتعميم دخول الكهرباء للمنازل.