أنشطة تفاعلية وخدمات مياه شرب وصرف صحى لأهالى "الكوامل" بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الأحد الموافق 12 مارس، عدد من الانشطة التفاعلية بالمدارس والمعاهد الازهرية بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الانشطة التفاعلية لطلاب مدارس الكوامل قبلى لتوعية الطلاب باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحى وكذلك رفع عينات مياه شرب وكسح الصرف الصحى مجاناً للأهالى هذا بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين بمقر الحملة.

يذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.