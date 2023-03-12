آية سويلم تفوز بالمركز الأول عالميا فى بطولة الغردقة للقوى البدنية 2023

الإسماعيلية- صبرى غانم

فازت "آية سويلم" الطالبة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، بالمركز الأول على مستوى العالم للقوى البدنية ببطولة العالم للقوى البدنية التى استضافتها مصر بمدينة الغردقة، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

كما بعث رئيس الجامعة ببرقية تهنئة لـ"آية سويلم"، متمنيًا لها التوفيق والنجاح فى كافة بطولاتها، مُعلنا تقديم الجامعة للدعم الكامل لها لاستكمال مسيرتها الدراسية والرياضية، مثمنًا جهود الدولة برعاية القيادة السياسية فى دعم الموهوبين والمُبتكرين والمتميزين فى كافة المجالات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم إلى أن بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، أُقيمت فعالياتها لأول مرة فى مصر، حيث استضافتها مدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

بينما أشار الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن "آية سويلم" تم منحها درع أقوى لاعبة فى العالم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة العالمية.

فيما أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن عدد الدول المشاركة فى البطولة بلغ 19 دولة وهم روسيا وإنجلترا وإيطاليا ونيجيريا ومقدونيا وبولندا وصربيا والمجر والهند وكازاخستان ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأزربيجان وفنلندا والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وذكر الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن البطولة كانت تقام فى روسيا خلال السنوات السابقة، ونظرا لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، قرر الاتحاد الدولى عدم تنظيم البطولة هناك، وإسنادها إلى مصر، بفضل جهود الدولة المصرية فى دعم البطولة.

يُذكر أن اللاعبة أية سويلم بطلة منتخب مصر، أبنة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمقيدة ببرنامج المساحة والاستشعار من بعد GIS وسبق لها الحصول على العديد من البطولات المحلية والدولية حيث حصلت على 20 ميدالية أول جمهورية، 6 ميداليات أول عرب وأول أفريقيا، أول بحر متوسط، بالإضافة إلى حصولها أربع مرات على مركز أول عالم.



آية سويلم