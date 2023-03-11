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15 مارس.. آخر موعد للتقدم لبرنامج شباب العلماء الدولى "ماب" 2023 باليونسكو

السبت، 11 مارس 2023 05:00 ص
15 مارس.. آخر موعد للتقدم لبرنامج شباب العلماء الدولى "ماب" 2023 باليونسكو وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم للبرنامج الدولي لشباب العلماء "ماب" 2023، حيث من المقرر استمرار التقدم حتى يوم 15 مارس الجارى، ويأتى ذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
 
ويحق لكل دولة ترشيح عدد (2) باحث فقط، وتبلغ قيمة هذه المنحة خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.
 
وجاءت  الشروط الخاصة للتقدم لهذه المنحة تتمثل في الآتي:-
 
- ألا يزيد سن المتقدم عن (35 عامًا) في31 مارس 2023.
 
- أن يُسهم البحث فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي".
 
-استكمال البحث الذي تدعمه المنحة خلال عامين على الأكثر.
 
-يقدم الباحث في نهاية البحث تقريرًا لكل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، على أن يتعهد الباحث بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.
 
- خطاب ترشيح موجه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
 
وعلى الراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقدم باللغة الإنجليزية والمتاحة على الرابط الإلكتروني التالي:
 
https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists?hub=66369
 
 

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