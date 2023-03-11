وزيرة تعلن انطلاق معرض ديارنا عربية للعبايات ومستلزمات رمضان الخميس

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تنظيم الوزارة لأول مرة بمصر معرض "ديارنا عربية" بمشاركة 7 دول عربية، وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتي 20 إبريل المقبل، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 3000 متر مربع بمنطقة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة ١٠ صباحا حتي١٠ مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، ، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت القباج إلي أن معرض "ديارنا عربية" يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز علي العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما سيحتوي المعرض علي منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وأوضحت القباج أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت القباج أن معرض "ديارنا عربية" يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض "ديارنا عربية" هو المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتي 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن معرض "ديارنا عربية" يعد المعرض الثالث الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بالقاهرة الجديدة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك خلال الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 2023، وذلك بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في مصر

وأضافت القباج أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام خاصة للمرأة ودائما ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتي تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة في ظل ما يشهده الوقت الحالي من التحول الرقمي والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالي للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكتروني وغيرها من العوامل.