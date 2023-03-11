وزارة المالية الكندية تفرض حظرا على ستيراد الصلب والألومنيوم الروسي

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أعلنت وزارة المالية الكندية فرض حظر تجاري على استيراد الصلب والألومنيوم الروسي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت، أن "استيراد جميع منتجات الألومنيوم الروسية، مثل الألمنيوم غير المشغول وألواح الألمنيوم والمنتجات النهائية بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألمنيوم، محظور الآن"، كما تم حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأساسية؛ بما في ذلك الحديد والصلب غير السبائكي والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية مثل الأنابيب.

وقالت الوزارة إن "هذا الحظر سيحرم روسيا من القدرة على توليد الإيرادات التي تحتاجها لدفع ثمن حربها ضد أوكرانيا. وتواصل كندا العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها وحلفائها لمحاسبة روسيا".

يذكر أنه في عام 2021، استوردت كندا 45 مليون دولار من الألومنيوم و213 مليون دولار من منتجات الصلب من روسيا.