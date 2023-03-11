ما الحد الأدنى لشرب الماء حتى لا تتضر الكُلى؟

الكُلى لها أهمية كبيرة على الجسم، من حيث تصفية سموم الجسم، وتحويل الفضلات إلى بول، وينصح الأطباء في كثير من الأحيان بشرب الكثير من الماء لإبقائها تعمل وصالحة بما يكفي لتصريف السموم، ولكن ما الكمية المناسبة؟

وفقًا لموقع "timesnownews"، فإن الماء، يعمل على إزالة السموم من أعضائك، وينقل التغذية إلى خلاياك، ويزيت مفاصلك، ويساعد في هضم الطعام، ويمكن أن يحدث الجفاف إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، وإذا كان شديدًا بدرجة كافية، فقد يؤدي إلى نوبات وتشوش ونعاس، لذا حافظ على صحة الكلى عن طريق شرب الماء بحكمة، ما يستلزم شرب الكمية المناسبة من الماء لك.

وتعتمد كمية المياه التي تحتاجها على عمرك، والمناخ، وكثافة التمرين، والحمل، والرضاعة الطبيعية، والمرض، وبالمثل، فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى فرط تسمم الماء إذا كان الشخص يستهلك كمية من الماء أكثر ما تستطيع الكلى التخلص منه عن طريق البول.

ماذا يحدث عند شرب الماء الزائد؟

عندما تستهلك كمية زائدة من الماء، فقد تتعرض لتأثيرات سامة للماء أو تسمم أو اضطراب في وظائف المخ، ويحدث هذا عندما يكون هناك ماء زائد في الخلايا (بما في ذلك خلايا الدماغ)، ما يؤدي إلى تضخمها، عندما تنتفخ الخلايا في الدماغ، ويتراكم الضغط في الدماغ، قد تواجه أعراضًا مثل الارتباك والنعاس والصداع.

ما العلامات التي تدل على أنك تشرب الماء الزائد؟

لون البول: يعد لون البول من أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء، يتراوح لونه من شاحب إلى لون الشاي، إذا كان بولك واضحًا دائمًا، فهذه علامة أكيدة على أنك تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة.

رحلات كثيرة جدًا في الحمام:

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تعد الرحلات الكثيرة جدًا إلى الحمام مؤشرًا غير مباشر على زيادة السوائل

شرب الماء حتى عندما لا تكون عطشانًا:

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يمكن أن يحدث تسمم بالماء إذا اضطررت لشرب الماء حتى لو لم تكن عطشانًا، العطش هو رد فعل الجسم للجفاف ويجب أن يكون دليلك

الغثيان أو القيء:

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ما كمية الماء التي يجب أن تشربها في اليوم؟

عندما تكون الكلى غير قادرة على التخلص من السوائل الزائدة من الجسم ، تظهر أعراض الجفاف، يبدأ في التراكم داخل الجسم مسبباً الغثيان والقيء

لا توجد إرشادات معتمدة لكمية المياه التي تحتاج إلى شربها يوميًا. يتم تحديد المقدار الذي يحتاجه جسمك من خلال:

مستويات النشاط البدني

مناخ

وزن الجسم

الجنس

يجب أن يشرب الشخص 2-3 لترات من الماء يوميًا حسب العوامل المذكورة أعلاه، قد لا ينفع الاعتماد على مواقف العطش للجميع، وخاصة الرياضيين وكبار السن والنساء الحوامل.