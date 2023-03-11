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لص أبواب وشبابيك المساكن فى منشأة ناصر يعترف: نفذت 3 جرائم بأسلوب الفك

السبت، 11 مارس 2023 01:00 ص
لص أبواب وشبابيك المساكن فى منشأة ناصر يعترف: نفذت 3 جرائم بأسلوب الفك حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة أبواب وشبابيك المساكن فى منشأة ناصر، أعترف بإرتكابه عدد (3) وقائع بأسلوب الفك. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك"  ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) .
 
 
 
 
 
 

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