عروض مسرحية لفرق المهرجان المسرحى الدولى بقنا اليوم بمشاركة مصر وتونس وفرنسا

أعلن المهرجان المسرحي الدولي، عن عقد عدة فعاليات بمحافظة قنا، اليوم السبت، ضمن برنامج المهرجان الذى تستضيفه المحافظة، فى الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى.

وأوضح المهرجان، أن الفعاليات تتضمن عرض شفيقة ومتولي بنادي الأسرة في فرشوط، ورشة تدريبية بقصر ثقافة قنا الساعة 3 مساءً، عرض زوجة الخباز بقصر ثقافة قنا في الساعة 6 مساءً، عرض حكاية المعبد، بجامعة جنوب الوادي الساعة 8 مساءً، عرض حالة خاصة، بقصر ثقافة قنا، الساعة 10 مساءً، وبمشاركة كلا من مصر وتونس وفرنسا.

وكان قد أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن إدارة المهرجان ستقدم هذا العام 8 إصدارات مسرحية دولية جديدة، كما وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على توفير 5 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون للفائزين فى المسابقة التى ستقام خلال المهرجان، وذلك لإثقال مواهب الشباب وتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون، مشيدا بدور الدولة في تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية التي تساهم بدورها في تشكيل الوجدان وبناء الانسان وتحقيق العدالة الثقافية.



