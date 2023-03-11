ضبط المتهم بقتل شخص فى الدقهلية بحجر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما ، وعلى إثر ذلك قام بإستدراج المجنى لمحل الواقعة وحال تواجده معه غافله وتعدى عليه بقطعة حجرية محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى على دراجته النارية وألقى هاتفه المحمول بمجرى مائى ، وتم بإرشاده العثور على الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عامل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه.