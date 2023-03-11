خد بالك.. اتباع النظام الغذائي الكيتو يؤدى للإصابة بأمراض القلب

الهدف من النظام الغذائي الكيتو هو تشجيع جسمك على حرق الدهون للحصول على الطاقة عن طريق تناول عدد قليل نسبيًا من الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون، يعد فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة ميزتين صحيتين، النظام الغذائي الكيتون منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون له العديد من المزايا الصحية ، يشير عدد من الدراسات إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتحسين الصحة، ولكن تشير الدراسات الحديثة إلى خلاف ذلك، قد ترتبط الأنظمة الغذائية الشبيهة بالكيتو بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة، وإليك آثار الكيتو على صحة القلب والأوعية الدموية ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وفقًا لنتائج البحث التي تم تقديمها في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب ، قد يؤدي اتباع نظام غذائي الكيتون إلى ارتفاع مستويات LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) ، والمعروف عمومًا باسم الكوليسترول "الضار"، والذي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يعمل نظام كيتو الغذائي؟ تتكون حمية الكيتو، من 75٪ دهون ، 20٪ بروتين ، 5٪ كربوهيدرات، لذلك فإن الأطعمة مثل تتكون حمية الكيتو، من 75٪ دهون ، 20٪ بروتين ، 5٪ كربوهيدرات، لذلك فإن الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والجبن لا بأس بها ، لكن المشروبات الغازية والحبوب والخبز محظورة، في ظل الظروف العادية ، يستخدم الجسم الكربوهيدرات ، والتي يتم تكسيرها بعد ذلك إلى جلوكوز وإطلاقها في مجرى الدم ، كمصدر للطاقة لخلاياه، ولكن عندما يُحرم الجسم من هذا المصدر، فإنه يضطر إلى البحث عن الدهون، وهي حالة تُعرف باسم "الكيتوزية".

لإنتاج الطاقة في الحالة الكيتونية، يقوم الجسم بتحويل جزيئات الدهون إلى ما يعرف بأجسام الكيتون، من بعض النواحي، إنها عملية تقويضية، إذا كنت لا تستهلك سعرات حرارية، فإنها تكسر كتلة الدهون والعضلات.

تكمن المشكلة الأساسية في أن الحالة الكيتونية قد تكون بمثابة إستراتيجية احتياطية للجسم للحصول على الوقود والطاقة، تمت ملاحظة العديد من الآثار المفيدة ، ومع ذلك ، فإن العلماء غير متأكدين من الآثار طويلة المدى للأكل المستمر الذي يعتمد على الكيتو، حيث تعتمد الكيتو والأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات بشكل أساسي على الدهون لتجعلك تشعر بالشبع، يجب أن تحتوي حمية الكيتو على 70٪ من الدهون على الأقل ؛ يعتقد خبراء آخرون أنه يجب أن يكون أقرب إلى 90٪.

يسمح النظام الغذائي بالدهون المشبعة مثل الزبدة وزيت جوز الهند ، وكذلك الحليب كامل الدسم والجبن والمايونيز ، على الرغم من أنه يمكنك الحصول على كل هذه الدهون من الدهون الصحية غير المشبعة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، تعزز الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون من إنتاج الجسم للكوليسترول الضار، والذي يمكن أن يتراكم في الشرايين ويعيق تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

كيف تؤثر حمية الكيتو على صحة القلب؟ بعد ما يقرب من 12 عامًا من المتابعة ، كان لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مشابهًا لحمية الكيتو فرصة مضاعفة لتجربة عدد من الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة، بما في ذلك انسداد الشرايين التي تتطلب الدعامات والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

النظام الغذائي الكيتوني غني بالمنتجات الحيوانية والدهون المشبعة ، وقد يزيد من مستويات الكوليسترول بالإضافة إلى الالتهاب والتوتر، يميل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون إلى أن يكون منخفضًا في الكربوهيدرات والألياف بينما يحتوي على نسبة عالية من المنتجات الحيوانية والدهون المشبعة، قد تؤثر هذه الخصائص على الميكروبيوم ، وترفع مستويات الكوليسترول والالتهابات في الجسم ، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.