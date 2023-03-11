حياة كريمة ببنى سويف.. بدء تركيب محولات محطة توليد الجهد الكهربائى ببهبشين

بنى سويف ـ هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع" على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني، ودخولها الخدمة.

وقال على يوسف، إنه تم توفير كل التيسيرات اللازمة لتوريد وتركيب محولات الجهد المتوسط بمحطة توليد الجهد الكهربائي بقرية بهبشين، والتي يتم تنفيذها على مساحة 600م2، ضمن حياة كريمة، تحت إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى.

وأضاف على يوسف، أن المحطة ستخدم 4 وحدات قروية هي (بهبشين، دلاص، الحمام، دنديل) وتوابعها، بجانب استيعاب زيادة الأحمال بتلك القرى.





