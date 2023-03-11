الصحة: الأنفلونزا تتسبب فى وفاة ما يتراوح بين 250 إلى 500 ألف شخص حول العالم

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأنفلونزا تتسبب فى حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام.
وقالت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، إنها تنصح بتلقى اللقاح لتقوى المناعة وتحمى المواطنين من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وتابعت: اللقاح متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أنواع الأنفلونزا الموسمية التى تنتشر فى مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ إنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط B إلى سلالتين، وتابعت: فيروسات الأنفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر.
وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم فى خفض معدلات الإصابة بالفيروس.
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، قال إن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً، مضيفا: :"لقاح كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، وأضاف: مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا".
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من خلال تجنب طرق العدوى، بالإضافة للحصول على لقاح الإنفلونزا المتوفر فى فروع فاكسيرا بالمحافظات.
وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيه + 10 جنيه رسم خدمة التطعيم.
وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا، هي:
1.مرضى القلب
2.الأطفال والمراهقين
3.الحوامل
4. مرضى السكر
5.مرضى الربو والحساسية.
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