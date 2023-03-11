الداخلية تضبط لصوص المنازل والسيارات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب كسر الباب، وبحوزتهما (أجهزة كهربائية "سخان - 3 مراوح سقف - جهاز تكييف "مجهوليـن المصــــــدر" - سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وتمكنت الجهود من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (4 إطارات من إحدى السيارات) حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب "الفك" وأقروا بقيامهم ببيع المضبوطات لدى عميلهم "سيئ النية" مالك ورشة تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها بالورشة ملكه ، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.