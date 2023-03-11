التحقيق في العثور علي أب وأبنائه متوفين داخل فندق بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد أحد الفنادق بمحطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، واقعة جديدة من العثور على 3 جثث بداخل أحد الغرف بالفندق.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بالعثور علي 3 جثث بأحد غرف الفندق، وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي بالمديرية وبرفقة ضباط مباحث قسم شرطة العطارين لمكان الحادث للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الحادث بالكامل.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، العثور على جثة أب وأبنائه الثلاث فى ظروف غامضة وسط تواجد رجال البحث الجنائي ورجال الأمن بمحيط الفندق لمعاينة الحادث والوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الحادث.