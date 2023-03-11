الإمارات ترسل 14 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

وكالات

أرسلت الإمارات الجمعة طائرة تحمل 14 طنا من المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا تشمل البطانيات، والمستلزمات الشخصية ومصابيح الإنارة والمولدات الكهربائية.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن شحنة المساعدات الحالية سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أوكرانيا.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية قدمت الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين، ففي أكتوبر من العام 2022 تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين.

كما دشنت الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طنا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولدا كهربائيا و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.