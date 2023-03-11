اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأوقاف تعلن 400 جنيه زيادة في بدل صعود المنبر اعتبارا من مارس الجاري

السبت، 11 مارس 2023 05:42 م
الأوقاف تعلن 400 جنيه زيادة في بدل صعود المنبر اعتبارا من مارس الجاري وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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صدر اليوم السبت 19 شعبان 1444هـ الموافق 11مارس 2023م قرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2023م بزيادة مبلغ (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر للأئمة اعتبارًا من 1 مارس 2023م، تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة.
 
 
من جانبه، توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع الأئمة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأئمة والخطاب الوسطي المستنير، ويدعون له بمزيد من التوفيق ، ولمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

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