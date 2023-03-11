الأزهر يدعم الأسر الأولى بالرعاية فى مطروح بمواد غذائية بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب -أحمد الزغبي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهود بيت الزكاة والصدقات المصري ودعم محافظة مطروح بعدد 10 آلاف كوبون بقيمة 3 ملايين جنيه مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بمدن وقري المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم السبت لفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومصطفى قنديل مدير إدارة بيت الزكاة بالازهر الشريف.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن كوبونات بيت الزكاة موزعه على مدن المحافظة كالتالي 6 الف كوبون والعلمين 750 كوبون ،والحمام 1000 كوبون وقري البنجر 1000 كوبون وسيوة 750 كوبون وبرانى 500 كوبون.

وأوضح سالم أن سيتم تسليم المستفيدين للمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بتلك المراكز، بالإضافة الى ألف مستفيد سيلقي كوبون من خلال البريد موزعة على المركز تابعين لبيت الزكاة والصدقات المصرى ،بينما وجه محافظ مطروح لمديرية التموين للتأكد من تواجد السلع الغذائية بانواعها لاستبدالها للمستحقين الذين تم منحهم بكوبونات بيت الزكاة.

علي صعيد آخر، كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، المسعف فريد محسن الفقى، والسائق فتحى عبدالعال بدر ،وذلك بحضور سيد عبد العزيز المشرف عليهما بقطاع الضبعة، والدكتور مصطفى أشرف مدير اسعاف مطروح ،وذلك لامانتهما وردهما لمبلغ مالى قدره 178.6 ألف جنيه عثر عليهما، أثناء اسعافهم لسائق سيارة نصف نقل انقلبت به امام قرية أطنوح على الطريق الدولي الساحلى مطروح اسكندرية ,وتم نقله لمستشفى رأس الحكمة المركزى.

ووجه محافظ مطروح الشكر لأمانة رجال الإسعاف كمثال يحتذى به، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه شكر لهيئة الإسعاف وما قام به المسعف والسائق تقديرا لأمانتهما وإخلاصهما وحسن تصرفهما، وإعتباره مثالا يحتذى به في العمل.

كانت غرفة إسعاف مطروح، تلقت بلاغا بحادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي قبل قرية اطنوح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى رأس الحكمة المركزي.

حيث تبين أنه أثناء قيام طاقم نقطة إسعاف حنيش شرق مدينة مطروح باسعاف أحد المصابين في حادث مروري بقرية اطنوح عثر ، المسعف فريد محسن الفقي، والسائق فتحي عبد العالي بدر القناشي علي مبلغ 178.6 الف جنية، وقاموا بتسلم المبلغ المالي الي نقطة شرطة رأس الحكمة مطروح من خلال محضر رسمي.



محافظ مطروح وقيادات الازهر