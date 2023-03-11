إصابة طالبة بحالة تسمم تناولت أقراص دوائية بطريق الخطأ فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج طالبة تبلغ من العمر 18 سنة مصابة بحالة إعياء شديد وتم تحويلها ل مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وذلك على إثر تناولها أقراص لعلاج المخ والأعصاب عن طريق الخطأ أثناء تواجدها بالمنزل دائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة طالبة بحالة إعياء عقب تناولها أقراص دوائية بطريق الخطأ داخل منزلها وتم نقلها للمستشفى للعلاج بالمستشفى المركزى والتي قامت بدورها بتحويلها للمستشفى الجامعى نظرا لسوء حالتها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة نادية ع ب ع 18 سنة طالبة وتقيم بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام مصابه " حالة إعياء " إدعاء تناول مادة غير معلومة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدتها المدعوة نحوي ح ع س 40 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت بعض أقراص لعلاج الأعصاب " خاصة بوالدتها " عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.