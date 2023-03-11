اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسلا الثاني لصفوف النقل والإعدادية

السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسلا الثاني لصفوف النقل والإعدادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

التضامن فى أسبوع.. بدء صرف زيادة دعم تكافل وكرامة منتصف أبريل.. فيديو

التعليم: تطوير مناهج الإعدادية يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية

جامعة حلوان تحصد المركز 3 في دعم مشروعات التخرج المقدم من أكاديمية البحث العلمي

آخر موعد للتقدم بمسابقة التصوير للمشروعات القومية بجامعة القاهرة 23 مارس

وزيرة الهجرة تسلم أحد أطفال "الأسمرات" قدما صناعيا تبرع بها رجل أعمال مصرى يونانى

 


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