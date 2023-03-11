أخبار 24 ساعة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسلا الثاني لصفوف النقل والإعدادية

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

التضامن فى أسبوع.. بدء صرف زيادة دعم تكافل وكرامة منتصف أبريل.. فيديو

التعليم: تطوير مناهج الإعدادية يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية

جامعة حلوان تحصد المركز 3 في دعم مشروعات التخرج المقدم من أكاديمية البحث العلمي

آخر موعد للتقدم بمسابقة التصوير للمشروعات القومية بجامعة القاهرة 23 مارس

وزيرة الهجرة تسلم أحد أطفال "الأسمرات" قدما صناعيا تبرع بها رجل أعمال مصرى يونانى