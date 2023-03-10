هبوط 13 قطاعا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الأغذية" بنسبة 7.8%

كتب هانى الحوتى

تراجع 13 مؤشرًا بقطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.8%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، 3.1%، على التوالي، يليهما قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 2.7%، وهبطت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، 2.3%، 2.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.3%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.3%، 3.4%، 2.5%، 0.7%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 17 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 654.9 مليار جنيه إلى 639.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.8 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.01%.