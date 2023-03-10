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ما لا تعرفه عن القرد العنكبوتى أسود اليد.. يستوطن الغابات الجبلية بأمريكا الوسطى

الجمعة، 10 مارس 2023 03:00 م
ما لا تعرفه عن القرد العنكبوتى أسود اليد.. يستوطن الغابات الجبلية بأمريكا الوسطى المتحف الحيوانى
كتبت أسماء نصار

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"المتحف الحيوانى" هو أول متحف حيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، وأنشئ عام 1906، وتم نقله إلى موقعه الحالي في العام 1914 ، وتم تجديده عامي 1962، 1988 وتطويره وإعادة افتتاحه في أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق.
 
ويضم المتحف الحيواني بحديقة الحيوان مجموعة هياكل عظمية كاملة للعديد من الثدييات مثل هيكل "حوت، فيل، خرتيت، فرس نهر، زراف، ثور الخلاء، تابير، دب قطبي، سبع"، وهياكل وجماجم لبعض الطيور والزواحف، كما يوجد هيكل كامل لإنسان في الدور فوق الأرضي. 
 
كما يضم المتحف بين مقتنياته قرد عنكبوتى أسود اليد وهو ما سنتعرف عليه فى التقرير التالى:
 
1- القرد العنكبوتي أسود اليد أحد قردة العالم الجديد الذي يستوطن الغابات الجبليه و المطيره بأمريكا الوسطي.
 
2- له أطراف طويله و ذيل أطول من جسمها يكون بمثابة طرف خامس لها فوق فروع الأشجار، شعرهم أسود أو بني ضارب الى الحمره، الوجه عار من الشعر، ولها ذراعين و قدمين أغمق من بقية الجسم.
 
3- الذكور أكبر حجما من الإناث و فترة الحمل سبعة أشهر ونصف.
 
4- يتغذي علي الفاكهه، الزهور، المكسرات، البذور، الحشرات، البيض والعناكب. 
 
5- القرد العنكبوتي مُهدد بالإنقراض ويعيش في الأسر حوالي 47 عاما.
 

القرد العنكبوتى اسود اليد

حديقة الحيوان

المتحف الحيوانى

امريكا الوسطى



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