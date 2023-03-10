غلق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية بدون ترخيص فى الجمرك بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى الجمرك في محافظة الإسكندرية ، برئاسة المهندسة خليفة رئيس الحى، حملة مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وقامت اللجنة المشكلة بعضوية كل من مندوب من إدارة المتابعة الميدانية ومندوب من إدارة اشغال الطريق ومندوب من إدارة رخص المحلات، والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالمرور علي إمكان المراكز الغير مرخصة.

وتم غلق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية، وذلك بمناطق حي الجمرك، وفقاً لحملة مخططة بوجود الإدارات المعنية بالحي والاتصال السياسي ورخص المحلات، والإدارات التنفيذية، والأمن بإدارة الجمرك التعليمية، وأعضاء اللجنة للشئون الإجتماعية، والقوى العاملة .

علي صعيد آخر، شنت أحياء الإسكندرية، حملات موسعة خلال الأيام الماضية ، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية وضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر شملت شوارع 24 الفضالي أمام مدرسه الفضالى، ش 15 سيدى بشر قبلى، أمام فتح الله مصطفى كامل، ش 24 متفرع من شارع 30 الفضالى، شارع مسجد العزيمه، ناصيه شارع مجد العرب مع شارع مسجد سيدي بشر، شارع 17 من العيسوي ، شارت محمود مالك من شارع جمال عبدالناصر، 36 شارع ابوالعرب ميامي، أسفل كوبري 45، خلف شارع 57، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 سنتر ومركز تعليمي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة للتصدي لظاهرة إنتشار السناتر التعليمية غير المرخصة، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 سناتر ومراكز تعليمية بمنطقة أبوقير، مساكن الضباط طوسون.



جانب من الحملة علي مراكز دورس خصوصية بالجمرك



غلق مراكز دورس خصوصية في الجمرك



غلق وتشميع مراكز تعليمية مخالفة



